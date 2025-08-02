Глава МИД Великобритании: Путин не готов к серьезным переговорам, имеет максималистские амбиции

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми считает, что правитель России Владимир Путин пока не готов к серьезным переговорам о мире в Украине, и через год переговоры могут еще продолжаться.

Источник: Лэмми в интервью The Guardian по случаю годовщины своего пребывания в должности, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Моя трезвая оценка такова: Путин не готов к серьезным переговорам. Он все еще имеет максималистские и империалистические амбиции. Борьба, которую ведет Украина при поддержке Великобритании, Европы и США, является чрезвычайно тяжелой...

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Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам".



Детали: Он также выразил восхищение народом Украины, его настойчивостью и стойкостью.

"Даже если мир оставит его, он все равно продолжит партизанскую войну, настолько сильна его вера в свою страну. Это очень вдохновляет", – сказал министр.

Что предшествовало: Лемми осудил последний массированный обстрел Россией украинских городов в ночь на пятницу.

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В июне Лемми заявил, что потери российских сил в один миллион в Украине свидетельствуют об использовании Путиным россиян в качестве "пушечного мяса".