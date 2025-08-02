Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: НАБУ и САП поймали на взятке нардепа, главу городской администрации, военных

Катерина ТищенкоСуббота, 2 августа 2025, 16:53
Зеленский: НАБУ и САП поймали на взятке нардепа, главу городской администрации, военных
Зеленский во время встречи с руководителями НАБУ и САП, фото ОП

Президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении в получении взятки народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

Реклама:

Были разоблачены в получении взятки один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу".

Детали: Зеленский подчеркнул, что "может быть только нулевая терпимость к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор".

Он также заявил, что "антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией".

ЗеленскийНАБУкоррупцияВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: НАБУ и САП поймали на взятке нардепа, главу городской администрации, военных
Протесты возле ТЦК в Виннице: пятерых мужчин задержали и объявили подозрение
СБУ повідомила про влучання по аеродрому та військовому заводу в Росії
Трамп: Атомные подлодки приблизились к России
Убитой в российском плену журналистке Рощиной присвоен орден Свободы
Винницкий ТЦК отреагировал на протест возле стадиона и призывает к взаимоуважению
Все новости...
Буданов о роли ГУР в возвращении Чернышова: Будем делать все, что хорошо для государства
ГУР ликвидировало пятерых "кадыровцев" в Мелитополе
Разведка Британии: Россия пытается окружить Покровск, чтобы перерезать логистику ВСУ
НАБУ и САП рассказали подробности разоблачения нардепа и чиновников на взятке
Последние новости
17:10
В Киеве из-за обстрела погибла семья переселенцев из Славянска: отец, беременная мать и 2-летний сын
17:05
фотоНАБУ и САП рассказали подробности разоблачения нардепа и чиновников на взятке
16:53
Зеленский: НАБУ и САП поймали на взятке нардепа, главу городской администрации, военных
16:41
Глава МИД Великобритании: Путин не готов к серьезным переговорам, имеет максималистские амбиции
16:37
РФ обстреляла Константиновку из артиллерии: один человек погиб
16:30
В КиевЗоо построили новый дом для спасенных из Донбасса сервалов
16:17
Зеленский поговорил с Усиком о том, как усилить позиции Украины в США
16:12
Страны Северной Европы страдают от беспрецедентной жары
15:58
Протесты возле ТЦК в Виннице: пятерых мужчин задержали и объявили подозрение
15:35
В США зафиксировали самую длинную в мире вспышку молнии: его длина составила 829 километров
Все новости...
Реклама:
Реклама: