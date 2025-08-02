Зеленский: НАБУ и САП поймали на взятке нардепа, главу городской администрации, военных

Зеленский во время встречи с руководителями НАБУ и САП, фото ОП

Президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении в получении взятки народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

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Были разоблачены в получении взятки один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу".

Детали: Зеленский подчеркнул, что "может быть только нулевая терпимость к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор".

Он также заявил, что "антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией".