НАБУ и САП рассказали подробности разоблачения нардепа и чиновников на взятке

НАБУ и САП разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.

Источник: НАБУ и САП в Telegram, источники УП

Дословно: "Сегодня проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления.

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Среди разоблаченных на взятке действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие Национальной гвардии. Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды".

Детали: В настоящее время 4 человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ни НАБУ и САП, ни ранее президент Владимир Зеленский не назвали имен задержанных.

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По данным источников УП, задержан нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

фото: НАБУ и САП в соцсетях

"Отметим, что проведение этой операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX, подписанному президентом Украины, который устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях. Эта операция – пример того, как институциональная поддержка и командное взаимодействие на высшем уровне способствуют реальным изменениям. Благодарим президента Украины за содействие независимой антикоррупционной инфраструктуре", – заявили в НАБУ и САП.

Что предшествовало: Ранее в субботу президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.