Коррупция при закупке БПЛА: нацгвардейцы отстранены от должностей, МВД проводит расследование

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о начале служебного расследования в отношении военнослужащих Нацгвардии, уличённых в злоупотреблениях. По его словам, командующий Национальной гвардией уже отстранил фигурантов дела от должностей.

Источник: глава МВД Игорь Клименко

Дословно: "По моему указанию немедленно начато служебное расследование, а командующий Нацгвардии отстранил фигурантов от должностей".

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Детали: Клименко также анонсировал создание нового Управления контроля за служебной (боевой) деятельностью в составе Нацгвардии. Оно будет работать по принципам внутренней безопасности. В команду войдут специалисты, отобранные по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности.

Дословно: "Оно будет работать по принципу внутренней безопасности — независимо и профессионально. Уже формируется команда специалистов, прошедших отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности".

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