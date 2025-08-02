Коррупция при закупке БПЛА: нацгвардейцы отстранены от должностей, МВД проводит расследование
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о начале служебного расследования в отношении военнослужащих Нацгвардии, уличённых в злоупотреблениях. По его словам, командующий Национальной гвардией уже отстранил фигурантов дела от должностей.
Источник: глава МВД Игорь Клименко
Дословно: "По моему указанию немедленно начато служебное расследование, а командующий Нацгвардии отстранил фигурантов от должностей".
Детали: Клименко также анонсировал создание нового Управления контроля за служебной (боевой) деятельностью в составе Нацгвардии. Оно будет работать по принципам внутренней безопасности. В команду войдут специалисты, отобранные по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности.
Дословно: "Оно будет работать по принципу внутренней безопасности — независимо и профессионально. Уже формируется команда специалистов, прошедших отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности".
Предыстория:
- 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семёна Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении взяточничества со стороны народного депутата, а также руководителей районной и городской администрации, военнослужащих Нацгвардии.
- Позднее НАБУ и САП раскрыли подробности разоблачения депутата и чиновников. Схема заключалась в заключении госконтрактов с поставщиками по заведомо завышенным ценам.