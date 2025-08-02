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По всей Украине звучала воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Катерина ТищенкоСуббота, 2 августа 2025, 18:26
По всей Украине звучала воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К
МиГ-31К, фото Anadolu Agency via Getty Images

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 18:19 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности на всей территории Украины.

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Дословно: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

Детали: Впоследствии появилось предупреждение "Днепр – укрытие!", а потом "Николаев! Укрытие!".

В 18:41 тревога была отменена.

воздушная тревога
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