По всей Украине звучала воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К
Суббота, 2 августа 2025, 18:26
На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 18:19 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности на всей территории Украины.
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Дословно: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
Детали: Впоследствии появилось предупреждение "Днепр – укрытие!", а потом "Николаев! Укрытие!".
В 18:41 тревога была отменена.