Из-за удара РФ по Сумщине погиб подросток, еще один ребенок пострадал
Суббота, 2 августа 2025, 18:53
Из-за удара российских военных по Свесской общине в Сумской области погиб 12-летний мальчик, ещё один подросток пострадал.
Источник: Сумская областная военная администрация
Детали: По информации, в субботу около 14:30 Россия атаковала Свесскую общину. Пострадали двое подростков, которые находились рядом с местом удара.
Реклама:
Дословно: "12-летний мальчик умер до приезда медиков. Также пострадал 13-летний подросток - его госпитализировали с осколочными ранениями. Сейчас врачи борются за его здоровье".
Детали: Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- В субботу, 2 августа, российская армия обстреляла Константиновку Донецкой области из ствольной артиллерии, в результате чего погиб человек.