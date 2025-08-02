Из-за удара РФ по Сумщине погиб подросток, еще один ребенок пострадал

Из-за удара российских военных по Свесской общине в Сумской области погиб 12-летний мальчик, ещё один подросток пострадал.

Источник: Сумская областная военная администрация

Детали: По информации, в субботу около 14:30 Россия атаковала Свесскую общину. Пострадали двое подростков, которые находились рядом с местом удара.

Реклама:

Дословно: "12-летний мальчик умер до приезда медиков. Также пострадал 13-летний подросток - его госпитализировали с осколочными ранениями. Сейчас врачи борются за его здоровье".

Детали: Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Предыстория:

РЕКЛАМА: