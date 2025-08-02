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Из-за удара РФ по Сумщине погиб подросток, еще один ребенок пострадал

Ольга КацимонСуббота, 2 августа 2025, 18:53
Из-за удара РФ по Сумщине погиб подросток, еще один ребенок пострадал
Фото: ГСЧС

Из-за удара российских военных по Свесской общине в Сумской области погиб 12-летний мальчик, ещё один подросток пострадал.

Источник: Сумская областная военная администрация

Детали: По информации, в субботу около 14:30 Россия атаковала Свесскую общину. Пострадали двое подростков, которые находились рядом с местом удара.

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Дословно: "12-летний мальчик умер до приезда медиков. Также пострадал 13-летний подросток - его госпитализировали с осколочными ранениями. Сейчас врачи борются за его здоровье".

Детали: Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Предыстория:

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  • В субботу, 2 августа, российская армия обстреляла Константиновку Донецкой области из ствольной артиллерии, в результате чего погиб человек.

Сумская областьроссийско-украинская войнажертвы
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