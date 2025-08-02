На Харьковщине вражеский FPV-дрон атаковал гражданское авто: ранена 6-летняя девочка

В результате попадания вражеского FPV-дрона в гражданский автомобиль в Харьковской области ранена 6-летняя девочка.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 2 августа около 12:00 в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района российский ударный FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, который двигался по улице, и взорвался.

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В машине находились мужчина и двое его детей: 6-летняя дочь и 3-летний сын.

Девочка получила ранения. Состояние здоровья ребенка — удовлетворительное".