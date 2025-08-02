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Кабмин запускает механизм, позволяющий быстрее восстанавливать поврежденное обстрелами жилье

Катерина ТищенкоСуббота, 2 августа 2025, 21:35
Кабмин запускает механизм, позволяющий быстрее восстанавливать поврежденное обстрелами жилье
разрушения в Киеве, фото ГСЧС

Кабинет министров запускает дополнительный механизм, который позволит общинам быстрее восстанавливать поврежденное в результате обстрелов жилье.

Источник: премьер-министр Юлия Свириденко по итогам внеочередного заседания правительства в субботу

Прямая речь: "После очередного ужасного обстрела Киева правительство запускает дополнительный механизм, который позволяет общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье – многоквартирные дома и общежития.

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Процедура упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы. Все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество – на местах. Восстановление будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Решение также ускорит выплаты по программе єВідновлення".

Детали: По словам Свириденко, отдельно в решении правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание – до момента завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты могут быть профинансированы из местного бюджета по решению общины.

Кабинет министровжильевойна
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