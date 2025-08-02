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Сырский: Россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсий

Катерина ТищенкоСуббота, 2 августа 2025, 21:56
Сырский: Россияне прибегают к тактике тотального просачивания с наращиванием диверсий
Александр Сырский, фото из Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что самая сложная ситуация на фронте – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в тылу.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Наиболее сложная ситуация сейчас – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях.

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При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются зайти, в частности, в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются.

Для эффективного противодействия ДРГ создали и применяем противодиверсионные резервы, задача которых – поиск и уничтожение ДРГ противника".

Детали: Главнокомандующий отметил, что в субботу посетил все командные пункты частей Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые ведут оборону на Покровском направлении, встретился с командующим Силами беспилотных систем, командирами корпусов и бригад.

Сырскийвойна
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