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В Сумской и Курской областях россияне атаковали 20 раз за день – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 2 августа 2025, 22:34
В Сумской и Курской областях россияне атаковали 20 раз за день – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

На фронте с начала суток произошло 104 боевых столкновения, в частности на Покровском направлении – 28, на Северно-Слобожанском и Курском – 20.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 18 атак россиян, еще два боевых столкновения продолжаются. С начала суток противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 20 управляемых авиационных бомб и осуществил 250 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении противник осуществил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загризово.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Григоровка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголове. Четыре боевых столкновения продолжаются.

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На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боевое столкновение. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Щербиновка и в направлении Иванополья и Степановки. Три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономичное, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверове, Удачное, Зеленый Угол, Новоукраинка. Два боевых столкновения еще продолжаются.

В субботу на этом направлении украинские воины обезвредили 111 оккупантов, из них 75 – безвозвратно. Также уничтожен один автомобиль, шесть мотоциклов, три беспилотных летательных аппарата, две пушки, антенна управления БПЛА и повреждены три пушки и один автомобиль оккупантов.

На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Малиевка, Воскресенка, Новополь, Толстой, Мирное, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Филия. Одна вражеская атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении противник сбросил авиабомбу в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении авиаударам подверглись Львово и Херсон.

Генштабвойна
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