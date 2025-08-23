Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского не планируется

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным в настоящее время не планируется, несмотря на заявления Белого дома о подготовке переговоров.

Источник: Лавров в интервью NBC News

Прямая речь Лаврова: "Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита. Но эта повестка дня сейчас вовсе не готова".

Детали: Он подчеркнул, что Москва считает неприемлемыми условия, которые обсуждались во время предыдущих консультаций с участием президента США Дональда Трампа и его европейских партнёров. По словам Лаврова, среди требований Вашингтона — отказ Украины от вступления в НАТО, готовность обсуждать территориальные вопросы и пересмотр языкового законодательства. Зеленский, по его словам, отклонил все эти предложения.

Прямая речь Лаврова: "Как мы можем встречаться с человеком, который отказывается от всего и при этом выдаёт себя за лидера?".