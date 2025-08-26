Все разделы
Зеленского призывают ветировать закон, ограничивающий доступ к реестрам, в частности, к имуществу чиновников

Ирина БалачукВторник, 26 августа 2025, 13:25
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Общественные организации призывают президента Владимира Зеленского ветировать закон № 11533, ограничивающий доступ к электронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников.

Источник: обращение ряда организаций, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Дословно из обращения: "Призываем президента наложить вето на законопроект №11533 и вернуть его в парламент для учета указанных изменений, а именно:

Ограничить доступ к информации не в отношении всех юридических лиц, а исключительно в отношении предприятий ОПК.

Обеспечить сохранение авторизованного электронного доступа к адресам, кадастровым номерам и владельцам объектов недвижимости и земельных участков, кроме случаев, когда ограничение прямо связано с защитой обороны.

Гарантировать электронный доступ к реестрам для идентифицированных пользователей".

Детали: В ОО подчеркнули, что принятый 21 августа закон ограничил доступ к ряду реестров о сведениях, которые "связаны с обеспечением национальной безопасности и обороны", а также электронный доступ к сведениям о местонахождении и кадастровом номере недвижимого имущества всех юридических лиц.

Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город; кадастровые номера земельных участков будут скрыты от публичного доступа; все юридические лица могут указывать в реестрах любой контактный адрес, который не обязательно является фактическим; также будет ограничен доступ к информации об объектах интеллектуальной собственности.

Активисты напомнили, что во время рассмотрения законопроекта Министерство цифровой трансформации, Министерство юстиции, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики и Специализированная антикоррупционная прокуратура отмечали, что документ требует доработки для обеспечения баланса между ограничением доступа к этой информации и общественным интересом. 

"Законодатели сделали невозможным электронный доступ, доступ через Дию, в то же время оставили возможность получить бумажную выписку из Реестра вещных прав, что ставит под сомнение целесообразность таких ограничений, ведь электронная выписка также оформляется после идентификации запрашивающего", – говорится в обращении.

Представители ОО отмечают, что закон существенно сужает и ограничивает доступ к информации не только для потенциальных покупателей недвижимых объектов и земельных объектов, но и затрудняет выявление коррупционных правонарушений. Кроме того, он затрудняет работу нотариата, арбитражных управляющих и других специалистов в сферах, где необходимо обрабатывать и сопоставлять данные о владельцах недвижимого имущества.

"Законопроект ограничивает доступ к сведениям о местонахождении ВСЕХ юридических лиц, а не только тех, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом, что является крайне непропорциональным ограничением и создает коррупционную лагуну для тех, кто хочет скрыть имущество, зарегистрировав или перерегистрировав его на юридическое лицо", – говорится в обращении.

В ОО подчеркнули, что ВР приняла законопроект без обсуждения на профильном комитете перед вторым чтением и в сокращенной процедуре, без учета предложений центральных органов исполнительной власти.

"Таким образом, законопроект не решает вопросы безопасности, ведь доступ к сведениям остается, усложняется только работа добросовестных пользователей Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и других реестров. Он также создает коррупционную нишу для недобросовестных политиков, бизнеса", – говорится в обращении.

Документ подписали:

  • Антикоррупционный штаб,
  • Closed Data Conference,
  • Центр экономической стратегии,
  • Харьковский антикоррупционный центр,
  • Ассоциация открытых данных,
  • Институт экономических исследований и политических консультаций,
  • Антикоррупционный центр МЕЖА,
  • NGL.media.

