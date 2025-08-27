Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 27 августа 2025, 11:47
Кароль Навроцкий, фото: Kancelaria Prezydenta RP

Польское издание Obserwator Międzynarodowy ("Международный обозреватель") заявило, что увольняет с должности заместителя главного редактора Виталия Мазуренко, который накануне неоднозначно высказался о президенте Кароле Навроцком во время программы, транслировавшейся на канале Polsat News 26 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обнародованное изданием заявление

Дословно: "Редакция портала Obserwator Międzynarodowy хочет однозначно подчеркнуть, что это было личное мнение этого человека, высказанное без ведома и согласия редакции. Оно никоим образом не отражает позицию нашей редакции и не соответствует ценностям, которыми мы руководствуемся".

Реклама:

Детали: Издание сообщило, что было принято решение о немедленном прекращении сотрудничества с Мазуренко, который получил гражданство Польши, и лишении его должности заместителя главного редактора.

"Как польский портал, мы категорически не принимаем и не терпим подрыва авторитета должности президента Республики Польша. Наши ценности основываются на честной журналистике, ответственности за слово и полном уважении к институтам Польского государства и его представителям", – говорится в заявлении.

Как сообщает Onet, во вторник вечером громкий резонанс вызвало заявление Мазуренко, который в программе Polsat News назвал Кароля Навроцкого "паханом".

РЕКЛАМА:

"Риторика и поведение господина Навроцкого не является президентским поведением, а поведением пахана. Так в российских тюрьмах называют криминального авторитета", – сказал Виталий Мазуренко.

Ведущая программы расценила эти слова как "переход границ". "Это оскорбительно для главы польского государства, и я думаю, вам стоит подумать, уместен ли такой термин. Вы сравниваете польского президента с человеком из тюремной среды", – ответила она.

Мазуренко ответил, что не согласен с обвинением. "Я сравниваю поведение конкретного человека; я не хочу подрывать институт президента. Его поведение направлено против беззащитных украинских иммигрантов", – добавил он.

Ведущая дала Мазуренко возможность отказаться от своих высказываний в отношении президента, но журналист отказался извиняться в эфире. Однако он сделал это в Facebook через несколько часов.

"Как гражданин Республики Польша, хочу подчеркнуть, что с полным уважением отношусь к институтам страны во главе с президентом Республики Польша. Прошу прощения у всех, чьи чувства могли повлиять на мои слова", – написал Мазуренко.

Что предшествовало:

ПольшаУкраинаСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: В пятницу Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем КГГА
Стефанишина официально стала послом Украины в США
Партия "Наш край" решила самораспуститься
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, но есть исключения
документКабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет
Все новости...
Польша
В польском правительстве рассказали о дальнейших действиях после вето Навроцкого на закон о помощи украинцам
Вице-премьер Польши: в РФ радуются из-за блокирования Навроцким поддержки Украины
ЕК о намерениях Польши сократить поддержку беженцам из Украины: Уровень выплат страна устанавливает сама
Последние новости
21:05
Кризис на горизонте: Путину доложили о резком замедлении экономики РФ
20:59
В Евросоюзе обсуждают ограничения против России, чтобы агрессор не мог обходить санкции
20:34
Нацбанк показал курс доллара и евро на 28 августа
20:32
В США произошла стрельба в католической школе: погибли двое детей, есть пострадавшие
20:23
велоспортВуэльта. UAE Emirates выиграли командную разделку, Вингегор снова вышел в лидеры
20:22
Зеленский: В пятницу Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности
20:20
"Дочка" госпредприятия "Антонов" начинает строить ангар для своих самолетов в Лейпциге
20:12
"Должны провести оценку с нуля": до конца 2025 года Госстат планирует оценить численность населения Украины
20:11
В 2024 году Германия экспортировала рекордное количество вооружений, больше всего – Украине
20:05
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем КГГА
Все новости...
Реклама:
Реклама: