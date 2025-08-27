В Киеве работает ПВО: Россия запустила ударные беспилотники

Вечером 27 августа в Киеве сообщили о работе ПВО по российским дронам.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь: "На левом берегу столицы работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!"

Детали: В Воздушных силах сообщали о БПЛА мимо Броваров в направлении Киева.

Обновлено: В 22:33 Кличко сообщил, что, по предварительной информации, в Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал российский БПЛА. Взрыва и повреждений нет.