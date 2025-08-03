В Харькове раздался взрыв

Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 3 августа российские оккупационные войска атаковали Харьков ударными дронами, в городе раздался взрыв.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По предварительным данным Терехова, враг атаковал Шевченковский район Харькова, где и раздался взрыв.

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Синегубов отметил, что враг нанес удар БпЛА типа "Герань-2" по Шевченковскому району Харькова.

Терехов уточнил, что удар пришелся по складскому зданию возле жилой застройки.