В Харькове раздался взрыв
Воскресенье, 3 августа 2025, 00:28
В ночь на 3 августа российские оккупационные войска атаковали Харьков ударными дронами, в городе раздался взрыв.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: По предварительным данным Терехова, враг атаковал Шевченковский район Харькова, где и раздался взрыв.
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Синегубов отметил, что враг нанес удар БпЛА типа "Герань-2" по Шевченковскому району Харькова.
Терехов уточнил, что удар пришелся по складскому зданию возле жилой застройки.