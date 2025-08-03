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В России заявили, что якобы за 3 часа отбивали атаку более 40 "украинских БпЛА"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 00:54
В России заявили, что якобы за 3 часа отбивали атаку более 40 украинских БпЛА
БпЛА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМА

В российском Минобороны заявили, что чуть более чем за 3 часа вечером 2 августа их ПВО якобы сбило и перехватило 41 "украинский беспилотник".

Источник: МО РФ

Дословно: "В период с 20.00 до 23.25 мск (по московскому времени – ред.) дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

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Детали: В российском оборонном ведомстве сообщили, что дроны якобы сбивали над четырьмя областями РФ и акваторией Черного моря.

Следовательно, говорят в МО РФ, 19 БпЛА якобы сбили над Белгородской областью. 8 – над Воронежской, 3 – над Курской и 2 – над Брянской областями.

Кроме того, по данным россиян, 9 беспилотников атаковали акваторию Черного моря.

Росcиябеспилотники
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