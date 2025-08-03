Враг атаковал Киев ракетами – КГВА

В Киеве на ряде областей в ночь на 3 августа объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Источник: КГВА, Воздушные силы

Детали: В 1:06 в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу.

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Воздушные силы предупредили об угрозе применения Россией баллистического вооружения.

Кроме того, ВС сообщили о ракетах курсом на Киев.

Руководитель КГВА Тимур Ткаченко отметил, что "враг атакует Киев ракетами".

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На фоне ракетной угрозы в столице раздались взрывы.

Обновлено: В 1:37 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.