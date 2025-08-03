Враг атаковал Киев ракетами – КГВА
Воскресенье, 3 августа 2025, 01:12
В Киеве на ряде областей в ночь на 3 августа объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
Источник: КГВА, Воздушные силы
Детали: В 1:06 в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу.
Реклама:
Воздушные силы предупредили об угрозе применения Россией баллистического вооружения.
Кроме того, ВС сообщили о ракетах курсом на Киев.
Руководитель КГВА Тимур Ткаченко отметил, что "враг атакует Киев ракетами".
РЕКЛАМА:
На фоне ракетной угрозы в столице раздались взрывы.
Обновлено: В 1:37 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.