МАГАТЭ заявило о взрывах и задымлениях возле ЗАЭС

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала в субботу взрывы и задымление со стороны одного из вспомогательных объектов рядом с площадкой станции.

Источник: МАГАТЭ

Детали: По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, представители администрации ЗАЭС сообщили МАГАТЭ, что с 9:00 объект подвергался обстрелам, в том числе беспилотникам.

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В МАГАТЭ отметили, что вспомогательный объект расположен в 1200 метрах от площадки ЗАЭС.

Дословно МАГАТЭ: "Это был последний из серии инцидентов за последние недели и месяцы, что еще раз подчеркивает потенциальные угрозы ядерной безопасности во время военного конфликта на ЗАЭС".

Прямая речь Гросси: "Любая атака вблизи атомной электростанции… представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности, и их необходимо избегать".

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Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию возле ядерных объектов, чтобы предотвратить риск ядерной аварии".

Напомним: Первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко заявил, что Россия не может обеспечить восстановление безопасной эксплуатации оккупированной Запорожской АЭС, а заявлениями о соответствующих намерениях просто пытается шантажировать Украину и международное сообщество.

48 государств-членов МАГАТЭ выступили с совместным заявлением. В частности, они заявили, что любой перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только после возвращения объекта под легитимный контроль и надзор компетентного украинского регулятора.

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