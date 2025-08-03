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Вражеские атаки на Сумщину: в июле погибли 23 человека, более 140 пострадали

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 03:40
Вражеские атаки на Сумщину: в июле погибли 23 человека, более 140 пострадали
Иллюстративное фото: Getty Images

В июле 2025 года российские оккупанты убили в Сумской области 23 человека, более 140 – пострадали из-за атак армии РФ.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: Григоров сообщил, что за июль в Сумской области зафиксировали 2700 вражеских атак.

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В частности, более 800 управляемыми авиабомбами, более 250 ударов ударными БпЛА, 52 ракетных удара.

Под массированным огнем находились Сумской район, Шосткинская, Путивльская и другие пограничные громады.

В результате вражеских ударов погибли 23 мирных жителя, более 140 человек – ранены или пострадали.

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Кроме того, отметил Григоров, повреждено около 200 частных домов, более 30 многоэтажек.

В Юнаковской громаде дрон попал в рейсовый автобус – погибли три человека.

Сумская областьроссийско-украинская войнажертвы
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