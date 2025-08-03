Из-за ремонтных работ на МАПП "Ягодин-Дорогуск" могут перекрывать полосы движения
Воскресенье, 3 августа 2025, 05:24
С понедельника, 4 августа, с украинской стороны международного автомобильного пункта пропуска Ягодин-Дорогуск стартуют ремонтные работы кровли, навесов, подпорной стенки и помещений зоны таможенного контроля.
Источник: Государственная таможенная служба Украины
Дословно: "В связи с этим возможно частичное перекрытие отдельных полос движения, что может повлечь за собой временные неудобства. По прогнозу, изменения организации движения существенно не повлияют на пропускную способность пункта пропуска".
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Детали: В таможенной службе добавляют, что завершить работу планируется до 30 сентября.