Из-за ремонтных работ на МАПП "Ягодин-Дорогуск" могут перекрывать полосы движения

С понедельника, 4 августа, с украинской стороны международного автомобильного пункта пропуска Ягодин-Дорогуск стартуют ремонтные работы кровли, навесов, подпорной стенки и помещений зоны таможенного контроля.

Источник: Государственная таможенная служба Украины

Дословно: "В связи с этим возможно частичное перекрытие отдельных полос движения, что может повлечь за собой временные неудобства. По прогнозу, изменения организации движения существенно не повлияют на пропускную способность пункта пропуска".

Реклама:

Детали: В таможенной службе добавляют, что завершить работу планируется до 30 сентября.