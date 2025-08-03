Партизаны задержали поставки топлива оккупантам в Бердянск – "АТЕШ"
Воскресенье, 3 августа 2025, 07:02
В партизанском движении "АТЕШ" заявили о диверсии в Запорожской области на пути к оккупированному Бердянску, задержавшему поставки топлива российским войскам.
Источник: "АТЕШ" в соцсетях
Дословно: "Агент движения "АТЕШ" совершил диверсию возле населенного пункта Шелковое в Запорожской области. Был сожжен релейный шкаф на отрезке железной дороги, ведущий к оккупированному Бердянску".
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Детали: В "АТЕШ" отметили, что "уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск в Запорожском направлении".
И объяснили выбор места для диверсии тем, что "по этой ветке регулярно перевозятся военные грузы – техника, топливо и личный состав".