Партизаны задержали поставки топлива оккупантам в Бердянск – "АТЕШ"

В партизанском движении "АТЕШ" заявили о диверсии в Запорожской области на пути к оккупированному Бердянску, задержавшему поставки топлива российским войскам.

Источник: "АТЕШ" в соцсетях

Дословно: "Агент движения "АТЕШ" совершил диверсию возле населенного пункта Шелковое в Запорожской области. Был сожжен релейный шкаф на отрезке железной дороги, ведущий к оккупированному Бердянску".

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Детали: В "АТЕШ" отметили, что "уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск в Запорожском направлении".

И объяснили выбор места для диверсии тем, что "по этой ветке регулярно перевозятся военные грузы – техника, топливо и личный состав".