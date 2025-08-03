Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партизаны задержали поставки топлива оккупантам в Бердянск – "АТЕШ"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 07:02
Партизаны задержали поставки топлива оккупантам в Бердянск – АТЕШ
фото: АТЕШ

В партизанском движении "АТЕШ" заявили о диверсии в Запорожской области на пути к оккупированному Бердянску, задержавшему поставки топлива российским войскам.

Источник: "АТЕШ" в соцсетях

Дословно: "Агент движения "АТЕШ" совершил диверсию возле населенного пункта Шелковое в Запорожской области. Был сожжен релейный шкаф на отрезке железной дороги, ведущий к оккупированному Бердянску".

Реклама:

Детали: В "АТЕШ" отметили, что "уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск в Запорожском направлении".

И объяснили выбор места для диверсии тем, что "по этой ветке регулярно перевозятся военные грузы – техника, топливо и личный состав".

партизаныЗапорожская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, обновленоАрмия РФ нанесла ракетный удар по Николаеву: разрушены дома, есть пострадавшие
Сырский: Россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсий
обновленоКабмин инициировал увольнение главы Мукачевской РГА Гайдая
Источники: Среди задержанных НАБУ и САП лиц – нардеп Кузнецов и экс-глава Луганщины Гайдай
Протесты возле ТЦК в Виннице: пятерых мужчин задержали и объявили подозрение
СБУ повідомила про влучання по аеродрому та військовому заводу в Росії
Все новости...
партизаны
"АТЕШ": Партизаны парализовали железнодорожные поставки россиян на Запорожском направлении
Зеленский наградил посмертно двух убитых в Бердянске подростков
Партизаны замедлили снабжение оккупантов в Донецкой области – "АТЕШ"
Последние новости
08:27
Семь убитых и более 20 раненых гражданских – в Донецкой и Херсонской областях
07:42
В войне против Украины РФ потеряла еще 920 солдат
07:28
В России говорят, якобы за ночь уничтожили почти сотню "украинских дронов"
07:02
Партизаны задержали поставки топлива оккупантам в Бердянск – "АТЕШ"
06:06
В Херсоне раздались взрывы – СМИ
05:24
Из-за ремонтных работ на МАПП "Ягодин-Дорогуск" могут перекрывать полосы движения
04:32
видеоВ Сочи беспилотники атаковали нефтебазу, произошел пожар
03:40
Вражеские атаки на Сумщину: в июле погибли 23 человека, более 140 пострадали
03:10
Германия в субботу продолжила сбрасывать с самолетов помощь в сектор Газа
02:16
МАГАТЭ заявило о взрывах и задымлениях возле ЗАЭС
Все новости...
Реклама:
Реклама: