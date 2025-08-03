В России говорят, якобы за ночь уничтожили почти сотню "украинских дронов"
Воскресенье, 3 августа 2025, 07:28
В Минобороны России, что за ночь их ПВО якобы обезвредило 93 "украинских беспилотника".
Источник: МО РФ
Детали: По данным российского оборонного ведомства, больше всего дронов якобы сбили над акваторией Черного моря – 60.
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Кроме того, сообщает МО РФ, 18 беспилотников якобы уничтожили над Воронежской областью, 7 – над Белгородской, 3 – над Брянской, 2 над Курской и по одному – над Нижегородской, Краснодарским краем и оккупированным Крымом.
Напомним: В российском городе Сочи в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе.