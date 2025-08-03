В войне против Украины РФ потеряла еще 920 солдат
Воскресенье, 3 августа 2025, 07:42
За прошедшие сутки Силы обороны отменяли еще 920 российских военных и 43 артсистемы врага.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.08.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1056130 (+920) человек
- боевых бронированных машин – 23071 (+2) ед
- артиллерийских систем – 31025 (+43) ед
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 49374 (+178) ед
- крылатых ракет – 3552 (+1) ед
- автомобильной техники и автоцистерн – 57159 (+135) ед.