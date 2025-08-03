Семь убитых и более 20 раненых гражданских – в Донецкой и Херсонской областях

От российских ударов в Донецкой и Херсонской областях погибли еще семь гражданских.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: За 2 августа россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Константиновке, по 1 в Северске, Покровске и Райском.

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Еще 11 человек в области за сутки получили ранения. В частности, семеро в Дружковке, двое в Славянске, по одному в Константиновке и Северске.

За то же время в Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 11 получили ранения.

В частности, один из них - в Херсоне утром в воскресенье. В результате вражеского обстрела 69-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и головы.

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В субботу оккупанты повредили автомобильный мост, газопровод и частные автомобили в Херсонской области.