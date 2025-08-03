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ВС: Россия атаковала 76 БПЛА и 7 ракетами – есть попадания в 8 локациях

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 августа 2025, 09:27
ВС: Россия атаковала 76 БПЛА и 7 ракетами – есть попадания в 8 локациях
фото: генштаб

Российские военные в ночь на 3 августа атаковали 83 средствами воздушного нападения – 76 БПЛА, баллистической ракетой Искандер-М, 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и крылатой ракетой Х-22, сообщили Воздушные силы.

Источник: ВС

Детали: По данным военных, сбито и подавлено 60 БПЛА и ракета Искандер-М.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БПЛА в 8 локациях, падение сбитых в 2 локациях.

Воздушные силы ВСУПВО
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