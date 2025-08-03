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Глава МИД Британии чувствовал себя виноватым из-за ссоры Зеленского и Трампа

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 3 августа 2025, 10:48
Глава МИД Британии чувствовал себя виноватым из-за ссоры Зеленского и Трампа
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми рассказал, что чувствовал себя виноватым, когда узнал о ссоре между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, которая произошла в Овальном кабинете в конце февраля.

Источник: Лэмми в интервью The Guardian, "Европейская правда"

Детали: Британский министр считает, что мог бы сделать больше для украинских коллег в подготовке к встрече с Трампом.

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"Если быть честным, я подумал: арррр! Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к этой встрече?", – сказал Лемми.

В то же время он пояснил, что украинскую делегацию пригласили в последний момент, тогда как британская сторона была сосредоточена на собственной встрече с Трампом и не успела помочь.

"Я был слишком строг к себе. Но все равно чувствовал себя виноватым", – добавил британский министр.

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Однако, напомнил он, после ссоры в Белом доме британский премьер Кир Стармер пригласил Зеленского в Лондон.

"Это объятия (Зеленского. – Ред.) с Киром – я до сих пор очень эмоционален, когда вспоминаю об этом – были моментом, когда весь мир вздохнул с облегчением", – вспоминает Лемми.

По его словам, Стармер и Зеленский, которые обнялись на тротуаре Даунинг-стрит, – стали "воплощением возвращения Великобритании на место, которое ей отводит мировое сообщество: налаживание мостов, связующего звена с историей, которое помогает нам общаться с большей частью мира".

Недавно и Стармер вспоминал визит Зеленского в Лондон, который состоялся после его спора с Дональдом Трампом в Белом доме.

Как известно, 28 февраля Зеленский досрочно покинул Белый дом после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом.

Ссора в Овальном кабинете вызвала слова поддержки Зеленского со стороны ключевых европейских союзников, в частности Франции и Германии.

Украину поддержали европейские лидеры, а также руководители ЕС.

ВеликобританияЗеленскийТрампСША
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