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На Камчатке один из вулканов извергается впервые в истории наблюдений

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 августа 2025, 12:31
На Камчатке один из вулканов извергается впервые в истории наблюдений
фото: тасс

3 августа произошло первое в истории наблюдений, примерно за 600 лет, извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке в России.

Источник: ТАСС

Детали: Сообщается, что пепел выбросило на высоту до 6 км, часть территории заповедника покрыта пепловыми отложениями.

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Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Вулкан Крашенинникова расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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В России сообщают, что извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке, при смене направления ветра, может "представлять опасность для туристов", прилетающих на вертолетах в Долину Гейзеров.

Росcиястихийное бедствие
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