На Камчатке один из вулканов извергается впервые в истории наблюдений
Воскресенье, 3 августа 2025, 12:31
3 августа произошло первое в истории наблюдений, примерно за 600 лет, извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке в России.
Источник: ТАСС
Детали: Сообщается, что пепел выбросило на высоту до 6 км, часть территории заповедника покрыта пепловыми отложениями.
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Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.
Вулкан Крашенинникова расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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В России сообщают, что извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке, при смене направления ветра, может "представлять опасность для туристов", прилетающих на вертолетах в Долину Гейзеров.