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В Румынии горел оружейный завод: подозревают диверсию

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 3 августа 2025, 12:57
В Румынии горел оружейный завод: подозревают диверсию
фото: Arhivă/ Agerpres

В Румынии произошел масштабный пожар на Куджирском механическом заводе, где производят стрелковое оружие и боеприпасы.

Источник: Radio Romania Actualitati, "Европейская правда"

Детали: По данным властей, ущерб от пожара составил более 400 тысяч евро. В результате пожара было уничтожено около 150 тысяч снарядов для пулеметов.

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Пожар удалось потушить через шесть часов, в течение которых было слышно несколько взрывов.

Причина пожара пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Министр экономики Румынии Раду Мируца, который в субботу прибыл на место происшествия, не исключает возможность диверсии.

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"Мне интересно узнать конкретно: что там произошло, было ли это вызвано внешними факторами или это самовозгорание? Я понимаю, что рассматриваются все варианты, с большей или меньшей вероятностью подтверждения. Жду результатов специалистов", – сказал он.

По словам министра экономики, пожар не повлияет на поставки, которые завод должен осуществить в соответствии с уже заключенными контрактами.

Завод производит стрелковое оружие различных калибров, автоматические и полуавтоматические пистолеты.

Недавно чешская разведка в своем отчете за 2024 год заявила, что Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительствам стран.

А федеральная разведывательная служба Швейцарии предупредила, что угроза шпионажа в стране в условиях роста глобальной нестабильности высока, причем основные угрозы исходят от России и Китая.

Румынияоружиедиверсанты
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