Кривонос: Во время действия закона об ограничении НАБУ генпрокурор не получил доступа ни к одному делу

Директор НАБУ Семён Кривонос заявил, что во время действия закона №12414, который временно ограничивал независимость НАБУ и САП, генеральный прокурор не воспользовался правом доступа к материалам уголовных производств Бюро.

Источник: заявление директора НАБУ Семёна Кривоноса в интервью ВВС Украина

Детали: По словам Кривоноса, закон позволял генпрокурору запрашивать дела, читать материалы, а также знакомиться с данными негласных следственных действий, в частности - с информацией о разоблачителях и прослушиванием.

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Прямая речь Кривоноса: "Это был огромный риск. Подчёркиваю, что он (Генеральный прокурор - Ред.) не воспользовался этим правом в течение действия этого закона. Этого не было. Мы точно знаем, что разоблачители по этому поводу очень сильно нервничали. Действительно возникли проблемы в сотрудничестве с ними. Это была абсолютная катастрофа. Но теперь мы их успокоили, потому что всё вернулось. Ни одного дела генпрокурор не взял, он подтвердил это публично. Он не получил доступ ни к одному производству. Общество может быть спокойно в этой части".

Предыстория:

По данным УП, Руслана Кравченко назначили Генеральным прокурором параллельно с подготовкой изменений в отношении НАБУ и САП.

Верховная Рада 22 июля приняла закон №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с поправками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко призвали президента Владимира Зеленского не подписывать документ, который фактически уничтожает независимость антикоррупционных органов. Однако вечером 22 июля Зеленский все же подписал закон.

Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.

31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП. Вскоре документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

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