Кривонос: Во время действия закона об ограничении НАБУ генпрокурор не получил доступа ни к одному делу
Директор НАБУ Семён Кривонос заявил, что во время действия закона №12414, который временно ограничивал независимость НАБУ и САП, генеральный прокурор не воспользовался правом доступа к материалам уголовных производств Бюро.
Источник: заявление директора НАБУ Семёна Кривоноса в интервью ВВС Украина
Детали: По словам Кривоноса, закон позволял генпрокурору запрашивать дела, читать материалы, а также знакомиться с данными негласных следственных действий, в частности - с информацией о разоблачителях и прослушиванием.
Прямая речь Кривоноса: "Это был огромный риск. Подчёркиваю, что он (Генеральный прокурор - Ред.) не воспользовался этим правом в течение действия этого закона. Этого не было. Мы точно знаем, что разоблачители по этому поводу очень сильно нервничали. Действительно возникли проблемы в сотрудничестве с ними. Это была абсолютная катастрофа. Но теперь мы их успокоили, потому что всё вернулось. Ни одного дела генпрокурор не взял, он подтвердил это публично. Он не получил доступ ни к одному производству. Общество может быть спокойно в этой части".
Предыстория:
- По данным УП, Руслана Кравченко назначили Генеральным прокурором параллельно с подготовкой изменений в отношении НАБУ и САП.
- Верховная Рада 22 июля приняла закон №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с поправками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
- Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко призвали президента Владимира Зеленского не подписывать документ, который фактически уничтожает независимость антикоррупционных органов. Однако вечером 22 июля Зеленский все же подписал закон.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
- 31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП. Вскоре документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.
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