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В Израиле признали, что война вызвала рост числа самоубийств среди солдат

Ольга КацимонВоскресенье, 3 августа 2025, 15:25
В Израиле признали, что война вызвала рост числа самоубийств среди солдат
Getty Images

Большинство недавних самоубийств среди солдат Армии обороны Израиля связаны с боевыми обстоятельствами и психологическим напряжением из-за длительного пребывания в зонах боевых действий.

Источник: израильский общественный вещатель KAN со ссылкой на внутреннее расследование армии, сообщает The Jerusalem Post

Детали: Согласно выводам расследования, самоубийства стали следствием травматического боевого опыта, потери товарищей и неспособности справиться с пережитым. Пресс-служба армии на момент публикации не опровергла этих данных.

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Прямая речь высокопоставленного военного представителя: "Большинство самоубийств среди солдат стали результатом сложной реальности войны. Война имеет последствия".

Детали: В Армии обороны Израиля изучили каждый случай самоубийства – в том числе предсмертные записки, а також провели беседы с родственниками и друзьями погибших.

Прямая речь высокопоставленного военного представителя: "Это чрезвычайно сложные вызовы, и таких случаев немало. Мы внедряем системные выводы, предоставляем больше инструментов командирам – в частности по подготовке и выявлению признаков психологического кризиса. Офицеры по психическому здоровью работают непосредственно в подразделениях. Мы увеличили их количество: на 200 – для военнослужащих срочной службы и на 600 — для резервистов".

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Детали: Каждый случай самоубийства рассматривается офицером в звании полковника и дополнительно расследуется военной полицией.

С начала 2025 года 16 израильских военных покончили с собой, из них семеро – резервисты. Только в июле четверо резервистов совершили самоубийство: двое – во время службы, ещё двое – после возвращения из резерва.

Израильармиявойна
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