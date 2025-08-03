Зеленский спустя более года назначил Воздушным силам командующего
Президент Владимир Зеленский 3 августа назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножка командующим Воздушными силами, которые более года были без командующего.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножка командующим Воздушными силами Вооруженных сил.
И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: ВСУ, Генеральный штаб, Министерство обороны, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы".
Справка: До этого Кривоножко исполнял обязанности командующего ВС.
Напомним: 30 августа 2024 года Зеленский указом уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который занимал эту должность с августа 2021 года.