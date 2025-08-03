Зеленский спустя более года назначил Воздушным силам командующего

Президент Владимир Зеленский 3 августа назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножка командующим Воздушными силами, которые более года были без командующего.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножка командующим Воздушными силами Вооруженных сил.

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И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: ВСУ, Генеральный штаб, Министерство обороны, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы".

Справка: До этого Кривоножко исполнял обязанности командующего ВС.

Напомним: 30 августа 2024 года Зеленский указом уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который занимал эту должность с августа 2021 года.