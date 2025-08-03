В Молдове зарегистрировали пророссийский блок экс-президента Додона
В Молдове официально зарегистрировали политический блок, сформированный вокруг пророссийского экс-президента Игоря Додона, лидера "Партии социалистов".
Источник: Newsmaker, пишет "Европейская правда"
Детали: Центральная избирательная комиссия Молдовы 3 августа зарегистрировала в качестве политического объединения "Патриотический избирательный блок" (Blocul Electoral Patriotic), в который вошли "Партия социалистов" экс-президента Игоря Додона, а также партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
Для участия в выборах представители блока должны будут представить ЦИК полный список кандидатов.
После подтверждения регистрации Додон заявил, что теперь "никто не помешает провести в парламент силы, защищающие суверенитет Молдовы, наши традиции и права каждого".
Экс-президент Игорь Додон давно анонсировал формирование политического блока вокруг своей партии, однако до сих пор его название не раскрывалось.
В то же время Центральная избирательная комиссия Молдовы исключила три партии из пророссийского блока "Победа" из перечня допущенных к парламентским выборам. Речь идёт, в частности, об Аграрной партии Молдовы, партии "Альтернативная сила спасения Молдовы", "Шанс" и "Победа". Последние три входят в состав блока "Победа", возглавляемого беглым олигархом Иланом Шором.
В ЦИК пояснили, что основанием стало решение Агентства государственных услуг об отказе зарегистрировать изменения в регистрационных данных этих партий в госреестре юридических лиц.
Предыстория:
- Блок "Победа" был создан в апреле 2024 года в Москве. В его состав входят четыре партии: "Возрождение", "Шанс", "Альтернативная сила спасения Молдовы" и "Победа". Все они связаны с Иланом Шором.
- 6 июля в Москве состоялся съезд блока "Победа", на котором выступил Илан Шор. Во время мероприятия он заявил, что, по его мнению, "единственное спасение" для Молдовы - это "союз" с Россией.