В Молдове зарегистрировали пророссийский блок экс-президента Додона

В Молдове официально зарегистрировали политический блок, сформированный вокруг пророссийского экс-президента Игоря Додона, лидера "Партии социалистов".

Источник: Newsmaker, пишет "Европейская правда"

Детали: Центральная избирательная комиссия Молдовы 3 августа зарегистрировала в качестве политического объединения "Патриотический избирательный блок" (Blocul Electoral Patriotic), в который вошли "Партия социалистов" экс-президента Игоря Додона, а также партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

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Для участия в выборах представители блока должны будут представить ЦИК полный список кандидатов.

После подтверждения регистрации Додон заявил, что теперь "никто не помешает провести в парламент силы, защищающие суверенитет Молдовы, наши традиции и права каждого".

Экс-президент Игорь Додон давно анонсировал формирование политического блока вокруг своей партии, однако до сих пор его название не раскрывалось.

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В то же время Центральная избирательная комиссия Молдовы исключила три партии из пророссийского блока "Победа" из перечня допущенных к парламентским выборам. Речь идёт, в частности, об Аграрной партии Молдовы, партии "Альтернативная сила спасения Молдовы", "Шанс" и "Победа". Последние три входят в состав блока "Победа", возглавляемого беглым олигархом Иланом Шором.

В ЦИК пояснили, что основанием стало решение Агентства государственных услуг об отказе зарегистрировать изменения в регистрационных данных этих партий в госреестре юридических лиц.

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