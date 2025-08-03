ГУР сообщило о ликвидации россиян, которые фотографировались в Зеленом Гаю
Воскресенье, 3 августа 2025, 15:59
Одна из боевых групп российской армии, которая фотографировалась в селе Зеленый Гай в Донецкой области, была уничтожена бойцами Главного управления разведки, сообщили в ведомстве.
Источник: ГУР
Дословно: "Оккупационная армия не оставляет попыток прорваться к границе Днепропетровской области и отчитаться об очередной "победе".
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В частности, одна из боевых групп российской армии решила сфотографироваться в селе Зеленый Гай в Донецкой области и отчитаться перед руководством о новой "захваченной" позиции на пути к Днепропетровской области.
Однако захватчики оказались в зоне ответственности подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, а потому медийный "триумф" продлился недолго".