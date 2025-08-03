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В понедельник Украину прогреет до 34°, на востоке и западе – дожди

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 16:21
В понедельник Украину прогреет до 34°, на востоке и западе – дожди
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 4 августа, на востоке и северо-востоке, а также на западе Украины ожидаются дожди и грозы, температура на юге достигнет 34°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: В восточных и северо-восточных, днем и в западных областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

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Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°, в южной части до 23°; днем 24-29, в южной части до 34°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 18-23°.

В Киеве и области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 17-19°, днем 26-28°.

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