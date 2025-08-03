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Зеленский: Украина применила санкции против капитанов теневого флота РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 16:48
Зеленский: Украина применила санкции против капитанов теневого флота РФ
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подготовила три пакета санкций, в частности один из них уже применен – это санкции против капитанов российского теневого флота.

Источник: обращение президента, указ на сайте президента

Прямая речь: "Провел также совещание по нашей санкционной политике. Подготовлены 3 санкционных пакета, и первый пакет уже сегодня применен – санкции против капитанов российского теневого флота.

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Будем синхронизировать все эти пакеты с нашими партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций. Согласовал на следующую неделю синхронизацию санкций партнеров в нашей юрисдикции. Необходимые решения партнеров должны быть подтверждены украинскими санкциями".

Детали: Впоследствии на сайте президента был опубликован указ о введении в действие санкций СНБО.

В списке физических лиц, против которых введены санкции, – 94 человека, в списке юридических – 5 российских компаний.

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Зеленский в обращении также сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак доложил о коммуникации с партнерами, в частности с американцами.

"Соединенные Штаты Америки настроены помогать. Я хочу поблагодарить за это. Давление на Россию действительно может сработать именно так, чтобы они почувствовали последствия затягивания войны", – сказал президент.

Он сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о подготовке новых заседаний Ставки верховного главнокомандующего. "Среди вопросов – состояние противовоздушной обороны, новые системы, которые зайдут в Украину", – сказал Зеленский.

"Готовимся к отопительному сезону. Конечно, усиление ПВО, антишахедные решения, наше производство оружия – это один из элементов подготовки к зиме. Также критическая инфраструктура, ее состояние, необходимые решения – это также вопросы на Ставке", – добавил он.

Зеленскийсанкции
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