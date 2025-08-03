Зеленский: Наша цель – полная интеграция Воздушных сил с силами НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО.

Источник: обращение Зеленского, сайт президента

Детали: В обращении Зеленский отметил, что в День Воздушных сил наградил их сотрудников, а также заслушал доклады о развитии всех элементов Воздушных сил, в частности боевой авиации, зенитных ракетных войск, радиотехнических войск.

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"Все элементы получают должную силу. Только за этот год наши Воздушные силы получили "миражи" – боевые машины из Франции, а также дополнительные F-16. Будут еще", – сказал он.

Зеленский также сообщил, что в воскресенье были утверждены следующие этапы развития боевой авиации – новые платформы, новые шаги в интеграции украинских сил с войсками партнеров.

"Наша цель – это полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО, что точно даст больше возможностей украинской защите и в то же время сделает наше государство еще более прочной частью защиты Европы", – сказал он.

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Вместе с тем, сайт президента сообщил, что он провел совещание по стратегии развития Воздушных сил с командованием ВС и руководством Министерства обороны.

Президент заслушал доклад о реализации Воздушными силами стратегии развития украинской военной авиации на 20 лет и шагах, которые необходимо предпринять. Также был доклад о результатах применения авиационной техники для отражения российских атак, в частности с помощью самолетов западного производства, предоставленных партнерами. Во время совещания определили приоритеты в интеграции иностранной техники в Силах обороны и подготовку личного состава для ее использования.

Что предшествовало: Зеленский 3 августа назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножка командующим Воздушными силами, которые более года были без командующего.