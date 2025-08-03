Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Наша цель – полная интеграция Воздушных сил с силами НАТО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 17:10
Зеленский: Наша цель – полная интеграция Воздушных сил с силами НАТО
Зеленский и новый командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО.

Источник: обращение Зеленского, сайт президента

Детали: В обращении Зеленский отметил, что в День Воздушных сил наградил их сотрудников, а также заслушал доклады о развитии всех элементов Воздушных сил, в частности боевой авиации, зенитных ракетных войск, радиотехнических войск.

Реклама:

"Все элементы получают должную силу. Только за этот год наши Воздушные силы получили "миражи" – боевые машины из Франции, а также дополнительные F-16. Будут еще", – сказал он.

Зеленский также сообщил, что в воскресенье были утверждены следующие этапы развития боевой авиации – новые платформы, новые шаги в интеграции украинских сил с войсками партнеров.

"Наша цель – это полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО, что точно даст больше возможностей украинской защите и в то же время сделает наше государство еще более прочной частью защиты Европы", – сказал он.

РЕКЛАМА:

Вместе с тем, сайт президента сообщил, что он провел совещание по стратегии развития Воздушных сил с командованием ВС и руководством Министерства обороны.

Президент заслушал доклад о реализации Воздушными силами стратегии развития украинской военной авиации на 20 лет и шагах, которые необходимо предпринять. Также был доклад о результатах применения авиационной техники для отражения российских атак, в частности с помощью самолетов западного производства, предоставленных партнерами. Во время совещания определили приоритеты в интеграции иностранной техники в Силах обороны и подготовку личного состава для ее использования.

Что предшествовало: Зеленский 3 августа назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножка командующим Воздушными силами, которые более года были без командующего.

ЗеленскийВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Николаевской области сельские жители с битами напали на военных ТЦК, есть пострадавшие
Зеленский: Украина применила санкции против капитанов теневого флота РФ
Зеленский спустя более года назначил Воздушным силам командующего
Кривонос: Во время действия закона об ограничении НАБУ генпрокурор не получил доступа ни к одному делу
фото, видеоНа Камчатке один из вулканов извергается впервые в истории наблюдений
фотоГУР получило секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ
Все новости...
Зеленский
Зеленский: Украина применила санкции против капитанов теневого флота РФ
Зеленский: Украина работает над списками для обмена 1200 человек с Россией
Глава МИД Британии чувствовал себя виноватым из-за ссоры Зеленского и Трампа
Последние новости
18:27
Формула-1Норрис в борьбе с Пиастри стал победителем Гран-при Венгрии
18:15
В Гуляйполе россияне атаковали спасателей дроном
17:44
Бельгия присоединилась к "воздушному мосту" для сброса помощи в Сектор Газа
17:28
В Николаевской области сельские жители с битами напали на военных ТЦК, есть пострадавшие
17:10
Зеленский: Наша цель – полная интеграция Воздушных сил с силами НАТО
17:08
"Туалетная схема" в действии: суд не вернул Киеву землю, которую отдали застройщику со связями
16:48
Зеленский: Украина применила санкции против капитанов теневого флота РФ
16:38
Украина впервые в истории выиграла золото чемпионата Европы по пляжному волейболу
16:38
Почему следует добавлять укроп к блюдам и какая его польза для здоровья? Отвечает наука
16:21
В понедельник Украину прогреет до 34°, на востоке и западе – дожди
Все новости...
Реклама:
Реклама: