В Гуляйполе россияне атаковали спасателей дроном
Воскресенье, 3 августа 2025, 18:15
В Гуляйполе в Запорожской области россияне атаковали дроном спасателей ГСЧС, когда те тушили возгорание – поврежден пожарный автомобиль.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "Спасатели попали под коварный обстрел в прифронтовом Гуляйполе в Запорожской области.
Реклама:
Россияне нанесли удар дроном по чрезвычайникам именно тогда, когда те тушили возгорание легкового автомобиля.
В результате обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль".