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В Гуляйполе россияне атаковали спасателей дроном

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 18:15
В Гуляйполе россияне атаковали спасателей дроном
поврежденное пожарное авто, фото ГСЧС

В Гуляйполе в Запорожской области россияне атаковали дроном спасателей ГСЧС, когда те тушили возгорание – поврежден пожарный автомобиль.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Спасатели попали под коварный обстрел в прифронтовом Гуляйполе в Запорожской области.

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Россияне нанесли удар дроном по чрезвычайникам именно тогда, когда те тушили возгорание легкового автомобиля.

В результате обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль".

Запорожская областьГСЧСбеспилотники
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