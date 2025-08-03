Обстрел Краматорска 31 июля: число погибших возросло до пяти
Воскресенье, 3 августа 2025, 20:47
Число погибших в результате вражеского обстрела Краматорска Донецкой области 31 июля возросло до пяти.
Источник: Краматорский городской совет
Дословно: "Число жертв от обстрела Краматорска 31 июля по многоэтажному дому увеличилось до пяти".
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Предыстория:
- Днем 31 июля россияне нанесли прицельный удар по 5-этажному дому. Половина дома была разрушена до основания. Изначально сообщалось о 1 погибшем и 11 раненых.
- Впоследствии стало известно, что в результате удара повреждены не менее 30 домов и 13 автомобилей.
- По состоянию на 3 августа сообщалось, что в результате атаки погибли по меньшей мере 4 человека, еще 13 получили ранения.