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Обстрел Краматорска 31 июля: число погибших возросло до пяти

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 20:47
Обстрел Краматорска 31 июля: число погибших возросло до пяти
Разрушения в Краматорске после обстрела 31 июля, фото ГСЧС

Число погибших в результате вражеского обстрела Краматорска Донецкой области 31 июля возросло до пяти.

Источник: Краматорский городской совет

Дословно: "Число жертв от обстрела Краматорска 31 июля по многоэтажному дому увеличилось до пяти".

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Краматорсквойна
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