Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Запорожскую область: трое погибших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 21:56
Россияне атаковали Запорожскую область: трое погибших
Степногорск Запорожской области, deepstatemap

В результате ударов российских войск по Степногирской общине Запорожской области в воскресенье погибли три человека.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Трое погибших и разрушенные дома: последствия атаки россиян по Степногирской общине.

Реклама:

Враг атаковал общину в течение дня. Разрушены частные дома.

В результате ударов погибли три человека – мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет".

Запорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне атаковали Запорожскую область: трое погибших
фотоВ Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его
Сибига прокомментировал обращение ХАМАС с заложниками и ситуацию в Газе
В Николаевской области сельские жители с битами напали на военных ТЦК, есть пострадавшие
Зеленский: Украина применила санкции против капитанов теневого флота РФ
Кривонос: Во время действия закона об ограничении НАБУ генпрокурор не получил доступа ни к одному делу
Все новости...
Зеленский спустя более года назначил Воздушным силам командующего
ГУР сообщило о ликвидации россиян, которые фотографировались в Зеленом Гаю
Зеленский: Наша цель – полная интеграция Воздушных сил с силами НАТО
Обстрел Краматорска 31 июля: число погибших возросло до пяти
Последние новости
22:09
Генштаб: На фронте более 150 боев, больше всего – на Покровском и Лиманском направлениях
21:56
Россияне атаковали Запорожскую область: трое погибших
21:53
В Сербии арестовали 13 человек по делу об обвале навеса на вокзале, в том числе двух экс-министров
21:23
фотоВ Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его
21:06
Болезнь Лайма: что нужно знать об опасной инфекции, которая распространяется по миру
20:47
Обстрел Краматорска 31 июля: число погибших возросло до пяти
20:24
СМИ: На испанской Майорке в авиакатастрофе погибли экс-пилот ВВС США и его сын
20:02
Сибига прокомментировал обращение ХАМАС с заложниками и ситуацию в Газе
19:47
27 мигрантов погибли в результате крушения судна у берегов Йемена
19:45
Первые признаки рассеянного склероза могут появляться за 15 лет до классических симптомов – исследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: