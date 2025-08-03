Россияне атаковали Запорожскую область: трое погибших
Воскресенье, 3 августа 2025, 21:56
В результате ударов российских войск по Степногирской общине Запорожской области в воскресенье погибли три человека.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Трое погибших и разрушенные дома: последствия атаки россиян по Степногирской общине.
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Враг атаковал общину в течение дня. Разрушены частные дома.
В результате ударов погибли три человека – мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет".