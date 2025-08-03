Россияне атаковали Запорожскую область: трое погибших

В результате ударов российских войск по Степногирской общине Запорожской области в воскресенье погибли три человека.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Трое погибших и разрушенные дома: последствия атаки россиян по Степногирской общине.

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Враг атаковал общину в течение дня. Разрушены частные дома.

В результате ударов погибли три человека – мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет".