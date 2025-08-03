Генштаб: На фронте более 150 боев, больше всего – на Покровском и Лиманском направлениях

С начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновения, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 38 раз, на Лиманском – 25.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 8 атак россиян, еще 4 боевых столкновения продолжаются. Противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и осуществил 216 артиллерийских обстрелов, в частности 17 – из реактивной системы залпового огня.

Реклама:

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 7 вражеских штурмов в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголовки и Красного Первого.

Враг 9 раз атаковал украинские укрепления на Купянском направлении – в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосинового, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении российские войска 25 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григоровки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголового. Шесть боевых столкновений продолжаются.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении украинские воины отбили четыре атаки противника вблизи Григоровки, Серебрянки и Северска. До сих пор не утихает одно боевое столкновение.

На Краматорском направлении украинские войска отразили семь атак вблизи Часового Яра, Маркового и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз штурмовали позиции защитников в районах Русиного Яра, Щербиновки, Катериновки и в сторону Александро-Калинового.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Червоный Лиман. Бои не утихают в двух локациях.

По предварительным подсчетам, украинские воины ликвидировали 67 и ранили 21 оккупанта на этом направлении, уничтожили два автомобиля и один мотоцикл. Кроме того, значительно повредили одну боевую бронированную машину, два мотоцикла и вражескую пушку.

На Новопавловском направлении захватчики осуществили 14 атак на позиции украинских войск, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малиевка, Темировка, Новополь и в сторону населенного пункта Левадное. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили две атаки противника. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Херсон, Новоандреевка и Львово.