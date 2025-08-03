Помощник Трампа обвинил Индию в финансировании войны РФ против Украины

Один из самых влиятельных помощников президента США Дональда Трампа, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер обвинил Индию в фактическом финансировании войны России в Украине путем закупки нефти у Москвы.

Источник: Миллер в эфире программы "Sunday Morning Futures" на канале Fox News в воскресенье, сообщает Reuters

Прямая речь: "Он (Трамп – ред.) очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну путем закупки нефти у России...

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Люди будут шокированы, узнав, что Индия практически наравне с Китаем закупает российскую нефть. Это поразительный факт".

Детали: Отмечается, что критика Миллера была одной из самых жестких со стороны администрации Трампа в отношении одного из основных партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Источники в индийском правительстве сообщили Reuters в субботу, что Нью-Дели будет продолжать покупать нефть у Москвы, несмотря на угрозы США.

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В пятницу вступил в силу 25-процентный таможенный тариф на индийские товары в результате закупки Индией военного оборудования и энергоносителей у России. Трамп также угрожает ввести 100-процентные пошлины на импорт в США из стран, которые покупают российскую нефть, если Москва не заключит мирное соглашение с Украиной.

В то же время Миллер смягчил свою критику, назвав отношения Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди "прекрасными".

Что предшествовало: По данным NYT, индийские чиновники заявили, что будут продолжать покупать дешевую нефть у России, несмотря на угрозы наказания со стороны президента Трампа.

ОПЕК+ достигла предварительной договоренности об увеличении добычи нефти на 548 000 баррелей в день с сентября, сообщили в воскресенье три источника на фоне растущих опасений относительно возможных перебоев в поставках, связанных с Россией.