Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атакуют ударными дронами, в Киевской области работает ПВО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 23:46
Россияне атакуют ударными дронами, в Киевской области работает ПВО
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером Украину с северо-востока атакуют вражеские ударные БпЛА, в Киевской области работает противовоздушная оборона.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Киевская областная военная администрация

Детали: Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях.

Реклама:

В некоторых районах Киевской области объявлена воздушная тревога. В 23:32 ОВА сообщила о работе ПВО в области.

Дословно Киевская ОВА: "Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

беспилотникивоздушная тревогаКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне атаковали Запорожскую область: трое погибших
фотоВ Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его
Сибига прокомментировал обращение ХАМАС с заложниками и ситуацию в Газе
В Николаевской области сельские жители с битами напали на военных ТЦК, есть пострадавшие
Зеленский: Украина применила санкции против капитанов теневого флота РФ
Кривонос: Во время действия закона об ограничении НАБУ генпрокурор не получил доступа ни к одному делу
Все новости...
беспилотники
В Гуляйполе россияне атаковали спасателей дроном
В России говорят, якобы за ночь уничтожили почти сотню "украинских дронов"
В Сочи беспилотники атаковали нефтебазу, произошел пожар
Последние новости
00:40
После видео с заложниками Нетаньяху призвал уничтожить ХАМАС, который "не хочет соглашения"
00:18
Полк К-2 формирует первый в мире батальон беспилотных наземных комплексов
00:08
СМИ: на испанской Майорке в авиакатастрофе погибли экс-пилот ВВС США и его сын
23:46
Россияне атакуют ударными дронами, в Киевской области работает ПВО
23:37
Что посмотреть в августе: топ-7 сериалов
23:32
Помощник Трампа обвинил Индию в финансировании войны РФ против Украины
23:13
СМИ: Великобритания эвакуирует к себе на лечение около 300 больных детей из Газы
22:40
В Германии уменьшается количество заявок на убежище
22:09
Генштаб: На фронте более 150 боев, больше всего – на Покровском и Лиманском направлениях
21:56
Россияне атаковали Запорожскую область: трое погибших
Все новости...
Реклама:
Реклама: