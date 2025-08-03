Россияне атакуют ударными дронами, в Киевской области работает ПВО
Воскресенье, 3 августа 2025, 23:46
В воскресенье вечером Украину с северо-востока атакуют вражеские ударные БпЛА, в Киевской области работает противовоздушная оборона.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Киевская областная военная администрация
Детали: Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях.
Реклама:
В некоторых районах Киевской области объявлена воздушная тревога. В 23:32 ОВА сообщила о работе ПВО в области.
Дословно Киевская ОВА: "Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".