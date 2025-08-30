Министр иностранных дел Андрей Сибига на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза призвал искать реалистичные стратегии принуждения России к миру.

Источник: пресс-служба МИД, информирует "Европейская правда"

Детали: 30 августа Сибига дистанционно присоединился к неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов ЕС в формате "Гимних", которая состоялась в Копенгагене.

Он рассказал партнёрам об усилении российского воздушного террора против украинских городов и поблагодарил союзников за реакцию и поддержку.

Сибига подчеркнул, что недавние удары России по представительству ЕС в Киеве и американскому заводу в Закарпатье являются сигналом о том, что Путин не собирается прекращать войну, и его необходимо к этому принудить.

Андрей Сибига сообщил партнёрам о дальнейших агрессивных планах России и отметил, что Москва пока никак не демонстрирует готовности к реальному мирному процессу и продолжает выдвигать ультиматумы.

Прямая речь Сибиги: "Россия остаётся экзистенциальной угрозой для всей Европы и трансатлантического пространства… Стратегии в отношении России и мирного процесса должны быть реалистичными, они не могут опираться на ложные предположения".

Детали: Министр также поблагодарил европейские страны за подготовку 19-го пакета санкций и подчеркнул важность санкционных шагов США. Он отметил, что давление на Москву будет эффективным, когда оно будет своевременным и хорошо скоординированным.

Глава МИД также призвал государства-члены ЕС увеличить оборонную поддержку Украины и инвестиции в украинский ВПК, в частности в производство дронов, в полной мере использовать механизмы SAFE и PURL для усиления Украины, а также предпринять решительные шаги по использованию арестованных активов РФ для обороны и восстановления Украины.

Прямая речь Сибиги: "Путин должен осознать, что продолжение этой войны угрожает и его режиму, и ему лично. Либо он останавливается сейчас, либо сталкивается с серьёзными последствиями. Это и есть стратегия мира благодаря силе".

Напомним, в неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 30 августа участвовали также представители Великобритании, Исландии и Норвегии — для обсуждения усиления санкционного давления на Россию.