Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мария Емец, Ольга КацимонСуббота, 30 августа 2025, 16:12
МИД Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза призвал искать реалистичные стратегии принуждения России к миру.

Источник: пресс-служба МИД, информирует "Европейская правда"

Детали: 30 августа Сибига дистанционно присоединился к неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов ЕС в формате "Гимних", которая состоялась в Копенгагене.

Реклама:

Он рассказал партнёрам об усилении российского воздушного террора против украинских городов и поблагодарил союзников за реакцию и поддержку.

Сибига подчеркнул, что недавние удары России по представительству ЕС в Киеве и американскому заводу в Закарпатье являются сигналом о том, что Путин не собирается прекращать войну, и его необходимо к этому принудить.

Андрей Сибига сообщил партнёрам о дальнейших агрессивных планах России и отметил, что Москва пока никак не демонстрирует готовности к реальному мирному процессу и продолжает выдвигать ультиматумы.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Сибиги: "Россия остаётся экзистенциальной угрозой для всей Европы и трансатлантического пространства… Стратегии в отношении России и мирного процесса должны быть реалистичными, они не могут опираться на ложные предположения".

 

Детали: Министр также поблагодарил европейские страны за подготовку 19-го пакета санкций и подчеркнул важность санкционных шагов США. Он отметил, что давление на Москву будет эффективным, когда оно будет своевременным и хорошо скоординированным.

Глава МИД также призвал государства-члены ЕС увеличить оборонную поддержку Украины и инвестиции в украинский ВПК, в частности в производство дронов, в полной мере использовать механизмы SAFE и PURL для усиления Украины, а также предпринять решительные шаги по использованию арестованных активов РФ для обороны и восстановления Украины.

Прямая речь Сибиги: "Путин должен осознать, что продолжение этой войны угрожает и его режиму, и ему лично. Либо он останавливается сейчас, либо сталкивается с серьёзными последствиями. Это и есть стратегия мира благодаря силе".

Напомним, в неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 30 августа участвовали также представители Великобритании, Исландии и Норвегии — для обсуждения усиления санкционного давления на Россию.

российско-украинская войнаМИДЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили за границу часть мужчин 18–22 лет
Полиция и прокуратура рассказали о расследовании убийства Парубия
The Telegraph: Трамп предлагал привлечь ЧВК из США в рамках гарантий для Украины
ОГП показал фото убитого Парубия, объявлена спецоперация "Сирена"
фотоЗеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
Все новости...
российско-украинская война
В Швеции разочарованы, что ЕС не может договориться о передаче замороженных активов РФ Украине
США предоставляют Украине возможности для "более глубоких" ударов по России – посол при НАТО
Россия потеряла еще 850 солдат в войне против Украины – Генштаб
Последние новости
21:41
Туск и президент Еврокомиссии вместе отправятся на границу с Беларусью
21:08
обновлено от 16:10Массированная атака на Запорожье: число пострадавших возросло до 34
20:41
Россия атакована Днепропетровщину: один человек погиб, двое ранены
20:40
Генсек Совета Европы оказался в больнице
20:20
Силы обороны освободили Мирное возле Купянска
19:54
"Большая потеря для Украины": как в соцсетях вспоминают погибшего нардепа Андрея Парубия
19:52
теннисUS Open: как Костюк спасла Украину от худшего результата за 20 лет
19:51
Посол ЕС в Украине отреагировала на убийство Парубия
19:33
Axios: Трамп думает приостановить миротворческие усилия в отношении Украины
19:15
В Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили за границу часть мужчин 18–22 лет
Все новости...
Реклама:
Реклама: