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После видео с заложниками Нетаньяху призвал уничтожить ХАМАС, который "не хочет соглашения"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 августа 2025, 00:40
После видео с заложниками Нетаньяху призвал уничтожить ХАМАС, который не хочет соглашения
Нетаньяху, фото: getty images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что недавно опубликованные видео двух истощенных заложников в Газе доказывают, что ХАМАС не заинтересован в достижении соглашения об освобождении заложников, и что эти кадры укрепили его решимость "уничтожить" террористическую группировку.

Источник: Нетаньяху в видеообращении, распространенном его офисом, цитирует The Times of Israel

Прямая речь Нетаньяху: "Я точно понимаю, чего хочет ХАМАС. Он не хочет сделки. Он хочет сломать нас — этими ужасными видео, фальшивой пропагандой ужасов, которую он распространяет по всему миру".

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Детали: Обращаясь к израильской общественности, израильский премьер сказал, что он был "шокирован" "ужасающими видео", после чего побеседовал с семьями заложников.

Он добавил, что ХАМАС морит голодом заложников, "как нацисты морили голодом евреев".

Прямая речь Нетаньяху: "Но мы не сломаемся.

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Я полон еще большей решимости освободить наших пленных, уничтожить ХАМАС и обеспечить, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозы для Израиля".

Что предшествовало: В субботу ХАМАС опубликовал видео с заложником Ев'ятаром Давидом. Тот выглядит истощенным и роет яму, по его словам на видео, для своей же могилы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал обнародованные ХАМАС кадры с израильскими заложниками доказательством того, почему группировка не должна получить никакой роли в политическом управлении палестинцами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал кадры невыносимыми и заявил, что в рамках будущего урегулирования ХАМАС должен быть разоружен и не может быть допущен к каким-либо формам управления жизнью палестинцев.

На этой неделе Франция и Германия начали сбрасывать с воздуха помощь для гражданского населения в секторе Газа.

Также ряд западных государств, в частности Франция и Великобритания, заявили о готовности признать Палестину как государство.

ИзраильСектор ГазатерроризмХАМАС
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