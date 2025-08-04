Россия готовит новые фейки об обмене пленными – ЦПД

По данным Центра противодействия дезинформации (ЦПД), российские пропагандисты готовят новые "вбросы" ложной информации по поводу обмена пленными.

Источник: ЦПД СНБО

Дословно: "Дальше враг готовит новые вбросы ложной информации по теме, которая может содержать призывы и ложь по поводу обращений о том, как украинская сторона якобы отказывается проводить обмены по принципу "всех на всех", а делает это только с "избранными" пленными.

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Распространяя такие фейки, Россия стремится манипулировать процессом обменов, а также опрокидывать ответственность за нежелание проводить процесс прозрачно".

Детали: ЦПД напоминает, что опровергал фейк, что Украина якобы отказывается забирать своих граждан из пункта пропуска Верхний Ларс.

В центре добавляют, что российские пропагандисты распространяли тезис, что Киев якобы не забирает с нейтральной территории своих граждан, в том числе 90 военнопленных и бывших узников.

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Дословно: "На самом деле эта информация не соответствовала действительности".

Напомним: С начала полномасштабного вторжения РФ Украина провела 66 обменов, из российского плена освобождено 5857 граждан, еще более тысячи пленников - вернулись в рамках обмена "всех на всех" по 2 раунду стамбульских договоренностей, реализация этого кейса еще продолжается.