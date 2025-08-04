В Херсоне вражеский дрон атаковал женщину – ОВА

Вечером 3 августа россияне атаковали из БПЛА женщину в Центральном районе Херсона.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В ОВА отмечают, что во вражеский удар попала 23-летняя херсонка. По предварительным данным, она получила взрывную травму.

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Дословно ХОВА: "Пострадавшую доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают ей помощь".

Напомним: Вечером в субботу, 2 августа, армия РФ сбросила на Корабельный район Херсона две управляемые авиабомбы, в результате чего автомобильный мост получил серьёзные повреждения.

Российская авиация снова нанесла удар по автомобильному мосту в Херсоне, который ведёт в микрорайон Корабел, в результате чего погиб 65-летний мужчина.