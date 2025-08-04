Более 50 мигрантов погибли у берегов Йемена из-за аварии лодки

По меньшей мере 54 мигранта погибли, когда лодка, на борту которой находилось около 150 человек, затонула у побережья Йемена из-за непогоды в воскресенье.

Источник: Reuters

Детали: По сообщению представителей здравоохранения региона, десятки людей считаются пропавшими без вести.

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Лодка перевернулась возле района Ахвар в южной йеменской провинции Абьян на берегу Аравийского моря.

Представитель региональной службы здравоохранения сообщил, что 10 из примерно 150 человек на борту были спасены – девять эфиопов и один еменец, – но десятки остаются пропавшими без вести. Двое медиков заявили, что спасатели все еще ищут выживших.

Международная организация по миграции сообщает, что Йемен продолжает наблюдать значительный рост наплыва нелегальных мигрантов из Африки.

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Мигранты ежегодно пересекают пролив Баб-эль-Мандаб на качающихся лодках, чтобы добраться до стран Персидского залива в поисках работы.

Международная организация по миграции называет маршрут из Африканского Рога в Йемен "одним из самых опасных миграционных маршрутов в мире". По данным организации, в прошлом году было зафиксировано прибытие более 60 тысяч мигрантов.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о гибели 27 мигринтов в результате крушения лодки.