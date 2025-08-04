Канада будет настаивать на безусловном освобождении каждого заложника ХАМАС – глава МИД
Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что страна будет настаивать на безусловном освобождении каждого заложника ХАМАС.
Источник: Ананд в сети Х
Прямая речь Ананд: "Жуткие кадры с израильскими заложниками, удерживаемыми ХАМАСом, являются ярким напоминанием об ужасах, которые они переживали более 660 дней.
Немедленное освобождение всех заложников из Газы крайне необходимо".
Детали: Ананд отметила, что Канада будет продолжать настаивать на безусловном освобождении каждого заложника, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, постоянном прекращении огня и на том, чтобы ХАМАС не принимал участия в будущем управлении Палестиной.
Что предшествовало: В субботу ХАМАС опубликовал видео с заложником Ев'ятаром Давидом. Тот выглядит истощенным и роет яму, по его словам на видео, для своей же могилы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал обнародованные ХАМАС кадры с израильскими заложниками доказательством того, почему группировка не должна получить никакой роли в политическом управлении палестинцами.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал кадры невыносимыми и заявил, что в рамках будущего урегулирования ХАМАС должен быть разоружен и не может быть допущен к каким-либо формам управления жизнью палестинцев.
На этой неделе Франция и Германия начали сбрасывать с воздуха помощь для гражданского населения в секторе Газа.
Также ряд западных государств, в частности Франция и Великобритания, заявили о готовности признать Палестину как государство.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ХАМАС должен сложить оружие и немедленно освободить всех заложников, в то же время международная гуманитарная помощь должна быть как можно быстрее предоставлена гражданскому населению Газы.