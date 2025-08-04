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Силы обороны отминусовали еще 1010 российских оккупантов

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 августа 2025, 06:42
Силы обороны отминусовали еще 1010 российских оккупантов
иллюстративное фото Генштаба

За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1010 военных и 85 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.08.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1057140 (+1010) человек
  • танков – 11069 (+1) ед
  • боевых бронированных машин – 23079 (+8) ед
  • артиллерийских систем – 31053 (+28) ед
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 49451 (+77) ед
  • крылатых ракет – 3553 (+1) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57244 (+85) ед.

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