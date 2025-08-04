Силы обороны отминусовали еще 1010 российских оккупантов
Понедельник, 4 августа 2025, 06:42
За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1010 военных и 85 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.08.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1057140 (+1010) человек
- танков – 11069 (+1) ед
- боевых бронированных машин – 23079 (+8) ед
- артиллерийских систем – 31053 (+28) ед
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 49451 (+77) ед
- крылатых ракет – 3553 (+1) ед
- автомобильной техники и автоцистерн – 57244 (+85) ед.