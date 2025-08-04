Силы обороны отминусовали еще 1010 российских оккупантов

За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1010 военных и 85 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.08.25 ориентировочно составили:

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