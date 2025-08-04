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Россияне обстреляли Днепропетровщину: среди раненых – 4-месячный младенец, его состояние тяжелое

Ирина БалачукПонедельник, 4 августа 2025, 07:48
Россияне обстреляли Днепропетровщину: среди раненых – 4-месячный младенец, его состояние тяжелое
Фото иллюстративное из Getty images

Три человека, среди которых 4-месячный младенец, получили ранения в результате российских обстрелов Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская общины. Ранены три человека, все доставлены в больницу. 4-месячная девочка – "тяжелая". Женщины 40 и 46 лет – в состоянии средней тяжести".

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Детали: По словам Лысака, захватчики обстреливали Никопольский район из артиллерии, атаковали FPV-дронами и сбрасывали боеприпасы с БпЛА.

В городе Марганец повредили транспортное предприятие.

"Защитники неба уничтожили над областью 2 беспилотника", – подытожил Лысак.

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